На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшие соседки потратили два миллиона рублей, пытаясь отсудить породистого кота

Судебная тяжба за кота-экзота обошлась бывшим соседкам в $25 тысяч
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В США бывшие соседки по квартире судились из-за кота. Подробности истории сообщило издание The Philadelphia Inquirer.

В 2018 году Джессика Янг из Филадельфии купила экзотическую короткошерстную кошку, а весной 2022 года съехалась с Николь Денардо. Девушки познакомилась в группе на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) для поиска соседей по квартире и быстро нашли общий язык, став хорошими подругами.

Денардо предложила Янг присматривать за ее котом, так как часто работала из дома, а затем добавила свое имя на микрочип Гэри и стала выдавать себя за его хозяйку. Она жила с питомцем Янг, пока та ремонтировала свой дом, а затем отказалась отдавать кота.

В прошлом году Янг подала в суд на Денардо, надеясь вернуть Гэри. В итоге суд вынес решение в пользу Янг, поскольку изначально животное было приобретено именно ею.

Судебные издержки обеих сторон составили $25 тыс. (около 2 млн рублей — прим. ред.). Николь была вынуждена отдать кота, но заявила, что счастлива, если Гэри живет хорошей жизнью.

Ранее суд обязал жителя Стамбула платить алименты бывшей жене на содержание кошек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами