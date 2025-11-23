Бывшие соседки потратили два миллиона рублей, пытаясь отсудить породистого кота

В США бывшие соседки по квартире судились из-за кота. Подробности истории сообщило издание The Philadelphia Inquirer.

В 2018 году Джессика Янг из Филадельфии купила экзотическую короткошерстную кошку, а весной 2022 года съехалась с Николь Денардо. Девушки познакомилась в группе на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) для поиска соседей по квартире и быстро нашли общий язык, став хорошими подругами.

Денардо предложила Янг присматривать за ее котом, так как часто работала из дома, а затем добавила свое имя на микрочип Гэри и стала выдавать себя за его хозяйку. Она жила с питомцем Янг, пока та ремонтировала свой дом, а затем отказалась отдавать кота.

В прошлом году Янг подала в суд на Денардо, надеясь вернуть Гэри. В итоге суд вынес решение в пользу Янг, поскольку изначально животное было приобретено именно ею.

Судебные издержки обеих сторон составили $25 тыс. (около 2 млн рублей — прим. ред.). Николь была вынуждена отдать кота, но заявила, что счастлива, если Гэри живет хорошей жизнью.

Ранее суд обязал жителя Стамбула платить алименты бывшей жене на содержание кошек.