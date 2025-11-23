В Венгрии считают невозможной отмену русской культуры в стране

Дни духовной культуры России, прошедшие в Венгрии с большим успехом, показали, что в стране не приживается практика «отмены русской культуры». Об этом РИА Новости заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

Он уверен, что интерес, который наблюдается в стране к русской культуре, не ослабнет и в дальнейшем в Будапеште и других венгерских городах состоятся концерты российских исполнителей.

Станиславов также выразил благодарность венгерской стороне, которая поддержала организацию концертов и торжественных мероприятий. Отдельно он отметил кардинала Венгрии Петера Эрдё, который дал согласие на то, что «хор Сретенского монастыря смог выступить в главном храме Будапешта — Базилике Святого Иштвана».

Посол заявил, что проект оказался успешным благодаря многим факторам: отлично подобранному материалу, высочайшему мастерству исполнителей, интересу местной публики и тщательной подготовке организаторов.

В Венгрии с 1 по 6 октября прошли Дни духовной культуры России. Центральным событием стал концерт хора Сретенского монастыря. Также состоялось выступление государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной и квартета имени Валентина Берлинского.

Ранее сообщалось, что Россия и Египет проведут обменные Дни культуры.