Российская стюардесса получила срок за оскорбление военнослужащих

Суд приговорил стюардессу к семи годам лишения свободы за оскорбление военных
true
true
true
close
Shutterstock

Суд приговорил стюардессу одной из авиакомпаний России к семи годам лишения свободы за оскорбление военнослужащих и фейки о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

«Семь лет тюрьмы получила стюардесса за оскорбление военных и фейки о ВС России», — говорится в публикации.

Речь идет о Варваре Волковой, которая в 2024 году размещала в чате микрорайона высказывания, будто российские военнослужащие чинили расправы над мирными украинскими гражданами. Она также назвала состоявшего в том же чате участника спецоперации фашистом. Боец пожаловался, что в какой-то момент Волкова узнала его персональные данные, после чего угрожала его детям и обещала прийти домой с некими «соратниками».

Следственная проверка подтвердила факты правонарушений. По результатам расследования дело направили в суд. Подробности процесса неизвестны.

17 ноября сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге 35-летнего местного жителя, подозреваемого в неоднократном распространении через социальные сети фейков о Вооруженных силах России.

Ранее подозреваемую в том, что она столкнула ребенка в метро, штрафовали за фейки о ВС России.

