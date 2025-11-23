На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Редактор спрогнозировала одно изменение в общении россиян

Редактор Киселева: россияне могут перестать использовать отчества в разговоре
Freepik

Россияне стали реже использовать отчества в разговоре, в будущем, возможно, в России откажутся от них во множестве коммуникативных ситуаций. Таким прогнозом с РИА Новости поделилась главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева.

По ее мнению, в документах отчества останутся, но ситуаций, в которых они нужны, станет меньше.

«Мы видим стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации», — пояснила эксперт.

Киселева отметила, что традиция обращаться по отчеству остается обязательной при общении с врачами и преподавателями, но, например, журналисты уже давно не используют отчество, а во многих рабочих коллективах к работникам обращаются по имени.

До этого пресс-служба Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина сообщила, что слово «победа» стало самым популярным словом 2025 года. Там подчеркнули, что такой выбор является глубоко символичным и закономерным, так как в уходящем году страна отмечала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее россиянам рассказали, как правильно писать слово «интернет».

