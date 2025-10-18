На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как правильно писать слово «интернет»

РИА: слово «интернет» можно писать как с маленькой, так и с заглавной буквы
true
true
true
close
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

Слово «интернет» на сегодняшний день допустимо писать как с маленькой, так и с большой буквы — оба варианта являются правильными и закреплены в словарях. Об этом сообщила РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская.

«В современном русском языке оба варианта написания – «интернет» и «Интернет» – являются нормативными», — сказала она.

По словам эксперта, авторитетные словари и справочники признают два равноправных варианта написания, следовательно, выбор за автором. Тем не менее, отметила Ольховская, в официальных документах это слово чаще всего пишется с большой буквы.

Она подчеркнула, что изначально «интернет», воспринималось как имя собственное и писалось только с большой буквы, часто — в кавычках. Это связано с тем, что в этом слове читалось название конкретной информационной сети.

До этого ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений сообщило, что более половины участников ЕГЭ-2025 по русскому языку не смогли решить задание базового уровня сложности на правописание «ни» и «не». По данным исследователей, задание 13 выполнили лишь 46% сдающих.

Ранее россиянам объяснили, как правильно писать: «типа» или «типо»?

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами