Россиянам рассказали, как правильно писать слово «интернет»

РИА: слово «интернет» можно писать как с маленькой, так и с заглавной буквы

Слово «интернет» на сегодняшний день допустимо писать как с маленькой, так и с большой буквы — оба варианта являются правильными и закреплены в словарях. Об этом сообщила РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская.

«В современном русском языке оба варианта написания – «интернет» и «Интернет» – являются нормативными», — сказала она.

По словам эксперта, авторитетные словари и справочники признают два равноправных варианта написания, следовательно, выбор за автором. Тем не менее, отметила Ольховская, в официальных документах это слово чаще всего пишется с большой буквы.

Она подчеркнула, что изначально «интернет», воспринималось как имя собственное и писалось только с большой буквы, часто — в кавычках. Это связано с тем, что в этом слове читалось название конкретной информационной сети.

До этого ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений сообщило, что более половины участников ЕГЭ-2025 по русскому языку не смогли решить задание базового уровня сложности на правописание «ни» и «не». По данным исследователей, задание 13 выполнили лишь 46% сдающих.

Ранее россиянам объяснили, как правильно писать: «типа» или «типо»?