Суд обязал салон красоты заплатить клиентке за испорченную футболку

Суд обязал салон красоты выплатить более 50 тысяч рублей за испорченную футболку

Суд в Москве обязал салон красоты выплатить клиентке более 50 тысяч рублей в качестве компенсации за поврежденную футболку.. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, после окрашивания волос женщина обнаружила на своей брендовой футболке стоимостью в 30 тысяч рублей заметное пятно. Она обратилась в салон с просьбой компенсировать ущерб, однако получила отказ.

Тогда клиентка обратилась в центр «Независимая экспертиза». Специалисты установили, что пятно появилось из-за попадания на одежду осветляющих компонентов — эмульсии или порошка, — и что устранить повреждение невозможно. После этого женщина подала иск, потребовав взыскать стоимость футболки, компенсацию морального вреда, расходы на досудебную экспертизу и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Общая сумма заявленных требований составила 69 750 рублей.

Представитель салона в суде утверждала, что мастер принял все необходимые меры для защиты клиентки и ее одежды.

В подтверждение своей позиции истец представила видео, полученное от сотрудников салона: на записи видно, что после окрашивания она стоит спиной к камере, затем ролик прерывается, а после возобновления на воротнике футболки уже заметно пятно.

Суд постановил взыскать в пользу женщины убытки в размере 29 тысяч 500 рублей, компенсацию морального вреда в размере пять тысяч рублей и штраф в размере 17 тысяч 250 рублей.

Кроме того, суд обязал салон красоты выплатить в бюджет Москвы семь тысяч рублей госпошлины. Юрист салона подал жалобу, но апелляционная инстанция ему отказала и признала законным решение судьи.

