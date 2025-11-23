На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд обязал салон красоты заплатить клиентке за испорченную футболку

Суд обязал салон красоты выплатить более 50 тысяч рублей за испорченную футболку
Shutterstock

Суд в Москве обязал салон красоты выплатить клиентке более 50 тысяч рублей в качестве компенсации за поврежденную футболку.. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, после окрашивания волос женщина обнаружила на своей брендовой футболке стоимостью в 30 тысяч рублей заметное пятно. Она обратилась в салон с просьбой компенсировать ущерб, однако получила отказ.

Тогда клиентка обратилась в центр «Независимая экспертиза». Специалисты установили, что пятно появилось из-за попадания на одежду осветляющих компонентов — эмульсии или порошка, — и что устранить повреждение невозможно. После этого женщина подала иск, потребовав взыскать стоимость футболки, компенсацию морального вреда, расходы на досудебную экспертизу и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Общая сумма заявленных требований составила 69 750 рублей.

Представитель салона в суде утверждала, что мастер принял все необходимые меры для защиты клиентки и ее одежды.

В подтверждение своей позиции истец представила видео, полученное от сотрудников салона: на записи видно, что после окрашивания она стоит спиной к камере, затем ролик прерывается, а после возобновления на воротнике футболки уже заметно пятно.

Суд постановил взыскать в пользу женщины убытки в размере 29 тысяч 500 рублей, компенсацию морального вреда в размере пять тысяч рублей и штраф в размере 17 тысяч 250 рублей.

Кроме того, суд обязал салон красоты выплатить в бюджет Москвы семь тысяч рублей госпошлины. Юрист салона подал жалобу, но апелляционная инстанция ему отказала и признала законным решение судьи.

Ранее юрист рассказала, когда можно не оплачивать стрижку в салоне красоты.

