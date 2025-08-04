Юрист рассказала, когда можно не оплачивать стрижку в салоне красоты

Клиент может не оплачивать плохую стрижку в салоне красоты или попросить переделать ее бесплатно, если сможет доказать плохое качество работы. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, такую возможность дает закон «О защите прав потребителей», объяснила эксперт. Она уточнила, что чаще всего подобные случаи решают в досудебном порядке, потому что руководству не нужно портить отношения с клиентом.

«Но если администрация на уступки не идет, необходимо написать претензию и вручить ее представителю салона, чтобы он расписался и поставил дату. Либо отправить ее по почте, на юридический адрес организации. Если в течение 10 дней претензии не будут удовлетворены, нужно обращаться в суд. Кроме этого, можно пожаловаться в Роспотребнадзор, чтобы салон красоты проверили», — добавила Георгиева.

Юрист отметила, что выиграть суд будет проще, если мастер допустил очевидные дефекты. Например, пережег волосы во время покраски. В более сложных ситуациях для доказательства вины можно заручиться поддержкой двух свидетелей или заранее записать разговор во время обсуждения будущей услуги на диктофон. Эту аудиозапись можно будет использовать в качестве доказательства.

Женщина из Австралии до этого рассказала, что пришла в деревенскую парикмахерскую, где ей сделали «самую ужасную стрижку в истории». Медсестра Дейзи Белл недавно поделилась своим ужасным опытом стрижки. По ее словам, после посещения популярной сетевой парикмахерской в небольшой деревне, ее «душа покинула тело».

Ранее сообщалось, что россиянка записалась в парикмахерскую на стрижку и попала в отделение приставов.