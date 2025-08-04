На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказала, когда можно не оплачивать стрижку в салоне красоты

Юрист Георгиева: некачественную стрижку в салоне можно не оплачивать
true
true
true
close
Depositphotos

Клиент может не оплачивать плохую стрижку в салоне красоты или попросить переделать ее бесплатно, если сможет доказать плохое качество работы. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, такую возможность дает закон «О защите прав потребителей», объяснила эксперт. Она уточнила, что чаще всего подобные случаи решают в досудебном порядке, потому что руководству не нужно портить отношения с клиентом.

«Но если администрация на уступки не идет, необходимо написать претензию и вручить ее представителю салона, чтобы он расписался и поставил дату. Либо отправить ее по почте, на юридический адрес организации. Если в течение 10 дней претензии не будут удовлетворены, нужно обращаться в суд. Кроме этого, можно пожаловаться в Роспотребнадзор, чтобы салон красоты проверили», — добавила Георгиева.

Юрист отметила, что выиграть суд будет проще, если мастер допустил очевидные дефекты. Например, пережег волосы во время покраски. В более сложных ситуациях для доказательства вины можно заручиться поддержкой двух свидетелей или заранее записать разговор во время обсуждения будущей услуги на диктофон. Эту аудиозапись можно будет использовать в качестве доказательства.

Женщина из Австралии до этого рассказала, что пришла в деревенскую парикмахерскую, где ей сделали «самую ужасную стрижку в истории». Медсестра Дейзи Белл недавно поделилась своим ужасным опытом стрижки. По ее словам, после посещения популярной сетевой парикмахерской в небольшой деревне, ее «душа покинула тело».

Ранее сообщалось, что россиянка записалась в парикмахерскую на стрижку и попала в отделение приставов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами