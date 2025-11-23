Украинский омбудсмен рассказал о нарушениях военкомов при мобилизации в ВСУ

Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, аналоги военкоматов) не имеют права проверять документы у граждан Украины, заявил в интервью DW (организация признана в РФ иностранным агентом) уполномоченный по правам человека в республике Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что такие полномочия есть только у органов правопорядка — полиции, пограничной службы и нацгвардии.

«Военные не имеют права проверять документы, не имеют право ограничивать права и свободы гражданина Украины», — сказал омбудсмен и отметил, что таких нарушений фиксируется много.

Он признался, что шокирован случаем с молодым украинцем, которой согласился отправиться в ВСУ, а на следующий день после мобилизации стало известно о его кончине при невыясненных обстоятельствах. На теле молодого человека обнаружили следы побоев.

Лубинец добавил, что бодикамеры военкомов «во время проблемных моментов» часто не работают или выключены, поэтому этот вопрос нужно дорабатывать.

Прошлым летом во Львовской области мужчина не выжил после падения с лестницы в ТЦК. Во время прохождения медкомиссии он не потерял равновесие и упал. Мужчину доставили в больницу без сознания, врачи диагностировали сильный ушиб головного мозга с переломом костей черепа. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее ООН обвинила Украину в нарушении условий мобилизации.