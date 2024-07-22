На Украине мужчина умер после травм, полученных в военкомате

Во Львовской области мужчина умер после падения с лестницы в ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата). Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Во Львовской области от полученных в ТЦК травм умер мужчина», — говорится в публикации.

По данным журналистов, во время прохождения медкомиссии он не удержал равновесие и упал со ступенек. Мужчину доставили в больницу уже без сознания, врачи диагностировали сильный ушиб головного мозга с переломом костей черепа. От полученных травм призывник скончался.

По данным источника издания, по факту гибели призывника возбуждено уголовное дело.

2 июля в Одессе группа неизвестных людей попыталась спалить машину сотрудника ТЦК. На место оперативно прибыли представители экстренных служб и всего за 15 минут потушили огонь. В результате транспортное средство получило некоторые повреждения, но целиком не сгорело.

Ранее в подполье заявили о нарастающем конфликте между военкомами и ВСУ.