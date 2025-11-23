Врач объяснил, в каких случаях взрослым стоит задуматься о брекетах

Существует мнение, что брекеты и элайнеры нужны только подросткам, а в 30 или 40 лет уже поздно что-то менять. Но это заблуждение: исправить прикус можно в любом возрасте, и врачи все чаще рекомендуют это делать не ради красоты, а ради здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач стоматологии Refformat Максим Хышов.

«Неправильный прикус — это не только эстетика. Когда зубы смыкаются не так, как нужно, нагрузка распределяется неравномерно. Одни зубы перегружаются, другие почти не участвуют в жевании. Из-за этого стирается эмаль, воспаляются десны, а самое главное — повышается мышечный тонус. Именно он нередко становится причиной головных болей и мигреней. Часто источник боли находится не в челюсти, а в височно-челюстном суставе: при смещении суставного диска возникает напряжение и дискомфорт», — объяснил специалист.

Он отметил, что у взрослых такие проблемы встречаются особенно часто. Со временем зубы смещаются, появляются щели, а сустав, который соединяет челюсть с черепом, испытывает постоянное напряжение. После 35–40 лет, когда суставной диск начинает истончаться, неправильный прикус может вызывать боль — именно поэтому всё больше взрослых обращаются за ортодонтическим лечением.

Понять, что пора к ортодонту, можно по нескольким признакам. Если зубы двигаются, эмаль быстро стирается, во время жевания хрустит челюсть или десны часто воспаляются — это повод записаться на консультацию. Иногда прикус нарушается после удаления зуба или установки импланта, и тогда лечение становится особенно важно.

Современные технологии позволяют исправлять прикус без боли и лишних неудобств. Брекеты сейчас компактные и аккуратные, а элайнеры — прозрачные каппы — почти не видны и легко снимаются во время еды.

«Исправление прикуса помогает не только выровнять зубы, но и снять нагрузку с суставов и мышц. Благодаря этому проходят головные боли, уходит напряжение, и человек ощущает себя иначе», — сказал Хышов.

По его словам, возраст не является ограничением для установки брекетов. Главное, чтобы состояние зубов и костной ткани позволяло проводить лечение. В среднем коррекция занимает от года до двух. Важно соблюдать рекомендации врача и приходить на регулярные осмотры, чтобы результат сохранился надолго.

Ранее стоматолог развеяла миф об эффективности отбеливающих зубных паст.