Россиянам дали советы, какие продукты к Новому году лучше купить уже сейчас

Эксперт Самойлова: соки и алкоголь к новогоднему столу выгоднее покупать до декабря
Павел Бедняков/РИА Новости

Какие продукты к новогоднему столу можно купить уже сейчас без риска для качества и с ощутимой выгодой, «Газете.Ru» рассказала эксперт программы лояльности «X5 Клуба» Арина Самойлова.

Так, консервы — база для популярных салатов. Их можно приобретать уже сейчас.

«Консервированные продукты — основа многих новогодних блюд. Оливье, крабовый салат и многие классические закуски не обходятся без горошка, кукурузы и шпрот. Все эти товары обладают длительным сроком хранения — до двух лет. Поэтому их можно смело приобрести до ажиотажного спроса, пока на полках есть большой выбор от разных производителей», — посоветовала эксперт.

Еще одна популярная категория — соленья. Это универсальная закуска на столе.

«Соленые огурцы и прочие маринованные овощи пригодятся как для традиционных салатов, так и просто в качестве закусок на праздничном столе. Обычно такие продукты съедаются очень быстро, поэтому рассмотрите возможность покупки солений сразу оптом, особенно при планировании большого застолья», — сказала она.

Заранее также можно приобрести напитки — от соков до игристого.

«Соки, морсы, газированные напитки и алкоголь выгоднее приобретать до декабря. Во многих магазинах действуют оптовые предложения при приобретении целыми упаковками — как правило, по шесть бутылок в коробке», — отметила эксперт.

Снеки и продукты для быстрых закусок также лучше купить заранее.

«В процессе готовки блюд к новогоднему столу шансы проголодаться высоки, но и притрагиваться раньше времени к праздничным угощениям не хочется. Поэтому продумайте варианты перекусов, которые помогут дождаться основного застолья. Обратите внимание на снеки — орехи, крекеры, различные намазки. Помимо прочего, из таких продуктов можно быстро приготовить интересные закуски к самому празднику или предложить к столу неожиданным гостям», — резюмировала она.

