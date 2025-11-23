Россиянам рассказали, что выгоднее: накопить на крупную покупку или взять кредит

Чтобы понять, выгоднее ли накопить на крупную покупку или взять кредит, необходимо сравнить текущую стоимость доступных заемных средств и ожидаемую доходность по вашему портфелю, рассказал «Газете.Ru» финансовый эксперт, специалист по алгоритмической торговле и систематическим стратегиям Максим Бородюк.

Так, если ожидаемый рост портфеля даже в консервативном сценарии превышает стоимость заемных средств — стоит брать кредит. Если ниже — имеет смысл брать за наличные.

«Для случаев, когда портфеля как такового нет и покупка требует вложения большей части состояния (или даже превышает его, как часто бывает при покупке недвижимости), то нужно точно так же отталкиваться от стоимости заемных средств. Если она очень высокая, то стоит повременить с покупкой, инвестируя имеющиеся средства в какие-либо финансовые инструменты до момента снижения ставки финансирования», — объяснил эксперт.

При отсутствии острой необходимости в крупной покупке гораздо выгоднее собирать портфель и строить состояние, а уже после осуществлять все свои «хотелки».

Эксперт также рассказал, какие способы накопления работают эффективнее всего сегодня.

«Рубль достаточно стабилен относительно доллара последнее время, но для накопления капитала ни одна валюта в принципе не предназначена. Банковский вклад на часть портфеля во времена сверхвысоких ставок может быть временной альтернативой — с понятным планом, на каких значениях (доходность портфеля > ставки) нужно осуществлять ротацию капитала обратно в рынок», — считает Бородюк.

По его мнению, большую часть времени банковский вклад — чуть более медленная потеря средств, чем хранение под подушкой. Единственный способ сохранить и, возможно, приумножить свои средства — вдумчивая сборка портфеля.

«По-хорошему, количество наличных на руках должно быть минимальным и не превышать расходов на жизнь на 6 месяцев. Фокус должен оставаться на системном инвестировании в свой портфель, 10-20% от месячного дохода будут хорошим стартом», — говорит финансовый эксперт.

Бородюк объяснил, в каких ситуациях кредит действительно может быть разумной стратегией.

«Когда у вас есть возможность воспользоваться «дешевыми» деньгами на выгодных для вас условиях. Если есть полная уверенность в том, что собственная доходность выше ставки банка — этим надо пользоваться», — советует Бородюк. Обычно такие возможности появляются во времена стабильной экономики и низких ставок.

Если же у вас большая долговая нагрузка, она сформирует отрицательное математическое ожидание на длительной дистанции, сильно уменьшив шансы на богатство. Чтобы не попасть в долговую ловушку, обращайте внимания на условия досрочного погашения, штрафы, ставку и срок кредита.

«Без риска не бывает абсолютно ничего. Есть американские облигации, которые принято считать безрисковыми, но там и доходность соответствующая. Если вы хотите больше, то нужно брать на себя риск в том или ином виде. Это базовый принцип финансовых рынков и жизни в целом — невозможно не брать на себя риск и получить больше, чем другие, иначе бы они сделали то же самое и получили бы ту же доходность», — объясняет эксперт, добавляя, что можно собрать более консервативный портфель.

Кроме того, нужно смотреть на потенциальную прибыль от покупки и оценить, насколько ценность от владения тем или иным активом перекроет уменьшение доходности по портфелю. Например: машина — обесценивается и требует расходов; квартира — в основном обесценивается (в мерках реальной ценности, к золоту, например) либо не особо меняется в цене в долгосрочной перспективе; обучение за границей — в век огромного количества бесплатной информации в интернете, вплоть до полностью открытых программ лучших вузов планеты — это невероятно иррациональная трата; за редкими исключениями, где ценность будет превышать стоимость — но и то, не от образования как такового.

«Любая трата сейчас уменьшает ваше богатство в будущем. Есть жизненно необходимые траты, есть просто «хотелки», есть навязанные обществом ценности — и тут стоит себе задать вопрос, а лично вам хочется ли так жить», — заключает эксперт.

