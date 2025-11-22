На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе приготовились разработать новый мирный план для Украины

Bloomberg: Европа пытается выиграть время для разработки нового плана по Украине
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидеры стран Европы хотят выиграть время для Украины, чтобы она могла создать новый вариант соглашения по урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

На днях канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил американский план мирного урегулирования с президентом США Дональдом Трампом по телефону и договорился о продолжении дискуссий в ближайшие дни на уровне советников по национальной безопасности. По данным агентства, это подразумевает участие госсекретаря США Марко Рубио, который считает этот план не столько окончательным перечнем условий, но скорее предложением, призванным стимулировать появление новых идей.

Теперь европейские лидеры будут намечать план будущий действий в ходе встреч на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20), который 22 ноября начинает свою работу в ЮАР, отмечает Bloomberg.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее сообщалось, что Германия знала о мирном плане Трампа, но продемонстрировала удивление.

