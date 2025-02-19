Назван самый травмоопасный вид зимнего спорта

Большая часть спортивных травм приходится на занятия хоккеем (25%), катание на коньках (5%) и тюбинг (3%), рассказали «Газете.Ru» в Ингосстрах. Они провели опрос 6000 респондентов из 37 городов России.

Самые частые случаи, с которыми сталкиваются люди в зимний период, — это падение с тюбинга или лыж, столкновение с деревом во время катания на санках или сноуборде, удары об лед во время катания с горки и другие.

При этом только 2% респондентов имеют личный опыт оказания первой медпомощи при травмах, 18% знакомы с правилами оказания такой помощи. В тоже время 44% и 36% не могут оказать первую помощь или затруднились с ответом.

«Данные исследования показывают, что люди в большинстве не готовы к оказанию первой помощи при травмах. Это серьезная проблема, так как своевременная помощь может значительно снизить риск развития осложнений, а иногда и спасти жизнь», – рассказал «Газете.Ru» врач высшей категории, травматолог-ортопед флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Виталий Скакун.

Согласно полученным результатам исследования, в этом году около 4% взрослых россиян впервые встали на лыжи, а 3% — на коньки. Почти 2% открыли для себя сноуборд и хоккей. Врачи советуют перед началом занятий новым видом спорта проконсультироваться со специалистом.

«Врач проверит, нет ли противопоказаний к физическим нагрузкам (например, проблем с сердечно-сосудистой системой, суставами или позвоночником). Своевременное обследование поможет выявить скрытые проблемы, так как многие травмы возникают из-за слабости мышц, связок или суставов, о которых человек может не подозревать. Специалист даст рекомендации по укреплению мышц, правильной разминке и экипировке. В зависимости от возраста, уровня подготовки и состояния здоровья врач подскажет, какие виды спорта предпочтительны, а каких лучше избегать», — рассказал Скакун.

Исследование было проведено совместно с сетью клиник «Будь Здоров» и Финансовым университетом.

Ранее были названы случаи, когда кофе может быть опасным для здоровья.