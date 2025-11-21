На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажиры рейса в Дубай более 30 часов ждали самолет в Петербурге

В Петербурге на 31 час задержали рейс в Дубай
true
true
true
close
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге самолет, следовавший в Дубай, задержали на более чем сутки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, пассажиры должны были вылететь из аэропорта еще 20 ноября, в 00:25, однако произошла задержка. Проблемы с вылетом пассажирам объяснили техническими причинами.

В результате путешественники отправились в столицу ОАЭ спустя 31 час. Всего полета ожидали 126 пассажиров, из них 45 уехали в предоставленную авиакомпанией гостиницу, остальные вернулись домой и ожидали вылета там.

До этого в Москве пассажирам пришлось спать во Внуково из-за переноса самолета во Вьетнам. Рейс несколько раз переносили, заявив, что самолет сломался, но они уже заказали необходимые детали. Когда путешественники стали задавать вопросы, им ответили, что «машина тоже может сломаться».

Всего вылета ожидали более 300 человек, среди них были беременные женщины и дети.

Ранее в Норильске сотни пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды.

