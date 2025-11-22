На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как выбрать искусственную новогоднюю елку

Строительный эксперт Васильев: новогодние елки с пластиковым каркасом хрупки и недолговечны
true
true
true
close
StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Признаком качественной новогодней ели является стальной каркас и устойчивая подставка, рассказал «Газете.Ru» строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев. Он также рекомендовал обязательно проверять ветки — они не должны сыпаться.

«Первое, на что смотрим при выборе елки, — каркас. Качественная ель имеет стальной остов — ствол и основные ветви. Он не согнется и не сломается под тяжестью шаров и электрических гирлянд. Дешевые модели с пластиковым каркасом хрупки и недолговечны. Далее мы оцениваем хвою. Современные технологии позволяют создавать очень реалистичные имитации. Лучшие елки комбинируют материалы: легкий ПВХ для объема и пушистости «внутри» и прочную леску (ПЭТ), которая отлично имитирует иголки на кончиках веток. Обязательно проведите рукой против «роста» иголок. Если они осыпаются — это брак. Третий ключевой элемент — подставка. Она должна быть широкой, тяжелой и устойчивой. Шатающаяся ель на хлипкой пластиковой подставке — это угроза безопасности, особенно в доме с детьми и животными», — отметил Васильев.

Эксперт также рассказал о новой тенденции, которая набирает популярность в России, — это «половинки» елок. Это искусственная ель, у которой отсутствует задняя часть, и ее можно вплотную поставить к стене.

«Ценник на такое чудо инженерной мысли, по последним данным, колеблется от 7 до 16 тысяч рублей. С моей точки зрения, у этого решения есть неоспоримые преимущества. Во-первых, это радикальная экономия пространства. Вам больше не нужно жертвовать ценными сантиметрами прохода, чтобы обойти пышные ветви. Во-вторых, это повышенная устойчивость. Плоскость, прижатая к стене, гораздо менее склонна к опрокидыванию, что важно для семей с активными детьми или котами, видящими в каждой елке личный вызов. Но в целом, для типовой малогабаритки это практически идеальное решение, за которое многие готовы переплатить, ведь оно решает ключевую проблему — нехватку места», — обратил внимание Васильев.

По его словам, важно не только правильно подобрать елку под интерьер, но и правильно ее интегрировать.

«Если у вас пестрые стены, а вы хотите зеленую елку, сделайте ее заметной с помощью игрушек. На фоне зеленых обоев с листочками великолепно будут смотреться шары и банты красного, золотого, насыщенного синего или фиолетового цвета. Не менее важно стилистическое соответствие елки общему духу вашего дома. Для скандинавского стиля с его светлыми тонами и минимализмом идеальна белая или натуральная зеленая ель строгой, не пышной формы, например, имитация пихты. Для классического интерьера с лепниной и дорогой мебелью лучший выбор — пышная зеленая красавица в золотых, бордовых и кремовых украшениях. А для лофта или индастриала с кирпичными стенами и металлом можно позволить себе смелый эксперимент — елку нестандартного цвета, такую как черная, графитовая или темно-синяя, или же дизайнерскую модель из металла или дерева», — посоветовал Васильев.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду.

