Чернышенко вместе с учеными представил прогноз для фундаментальной ИИ-науки

Чернышенко: в России необходимо сформировать свою «операционную систему»
Сбер

Российские ученые показывают высокие результаты в совершенно разных областях ИИ, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, подводя итоги международного форсайта в сфере ИИ на AI Journey.

«Как отметил наш президент Владимир Путин, у нас должны быть уникальные компетенции по полному циклу формирования фундаментальных языковых моделей», — сказал он.

По словам Чернышенко, работа международного форсайта в сфере ИИ шла весь год в тесном контакте с исследовательскими центрами и академическими институтами.

«Форсайт-сессии прошли в России и за рубежом: в Марокко, ОАЭ, Сербии, Пакистане, Узбекистане, Белоруссии, Индонезии, Армении, на Кубе. Это позволило калибровать наши приоритеты, учитывать особенности научных школ, формировать консенсус по задачам», — сказал он.

Чернышенко добавил, что всего в форсайте приняли участие 270 ученых, из которых более 150 –иностранцы.

«Идет борьба не за отдельные технологии, а за то, кто соберет свою экосистему – свою «операционную систему» для будущего. Кто успеет, тот будет определять правила. Кто нет – становится зависимым от чужих решений», — сказал Чернышенко.

Также он поприветствовал участников заседания международного альянса в сфере ИИ.

«В прошлом году я присутствовал на первом заседании Международного альянса в сфере ИИ, который объединил 17 отраслевых ассоциаций из 14 стран. Вижу, что представительство альянса растет», — сказал он.

