Украина подтвердила возвращение из Белоруссии более 30 украинцев

На Украине подтвердили передачу Белоруссией 31 украинца по договоренности с США
Украина подтвердила возвращение из Беларуси 31 украинца, о котором ранее сообщила пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Там отметили, что речь идет о возвращении мужчин и женщин, которых задержали на территории Белоруссии и осудили на сроки лишения свободы от двух до 11 лет. По данным штаба, самой молодой освобожденной украинке 18 лет, а возраст самого старшего составляет 58 лет.

Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера, решение было принято в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом по просьбе украинской стороны.

По словам Эйсмонт, помилование стало шагом в направлении создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в соседнем государстве. Гуманизм и жест доброй воли также стали мотивами для освобождения граждан Украины, которые ранее были осуждены за совершение уголовных преступлений на территории страны.

Пресс-секретарь добавила, что в настоящий момент проходит передача освобожденных граждан украинской стороне.

Ранее в Белоруссии сообщили о готовности разместить миротворцев на Украине.

