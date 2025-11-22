Россияне пожаловались на дискриминацию на круизном лайнере

Российские пассажиры круизного лайнера MSC Euribia заявили о дискриминации на борту. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По их словам, туристов из России отделяют от иностранных гостей: несмотря на одинаковый тариф, их направляют на ужин в разные рестораны. Более того, россиянам досталось заведение с более скромным обслуживанием — помятыми скатертями и упрощенным сервисом, тогда как иностранцы ужинают в ресторане с улучшенным обслуживанием и бесплатным игристым.

Пассажиры рассказали, что купили недельный круиз из Дубая с заходами в Абу-Даби, Сир-Бани-Яс и Доху. Путешествие с каютой на двоих и ресторанным питанием стоило около 400 тыс. рублей. Лайнер рассчитан примерно на 6 тыс. человек, большинство из которых — граждане Италии. Туристы отметили, что получали расписание ужинов и название ресторана при заселении, однако за шесть дней так и не увидели там иностранных пассажиров.

По их словам, ситуация прояснилась в последний день, когда несколько российских пар опоздали на ужин и были направлены в соседнее заведение с тем же тарифом. Там они увидели иностранцев, более высокое качество сервиса, живые цветы на столах и шампанское в ведерке со льдом. В ресторане, куда направляли россиян, сервис оказался заметно проще.

Туроператоры уточняют, что распределение по ресторанам на лайнере осуществляется самой круизной компанией, однако принцип такого деления остается неизвестным.

Ранее ветеран с ампутацией обеих ног подал иск за то, что его пересадили в самолете.