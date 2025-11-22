На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге нашли деревянный водопровод XVII века

В Красногвардейском районе Петербурга нашли дренажную систему XVII века
Telegram-канал «Водоканал Санкт-Петербурга»

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга археологи обнаружили деревянный водопровод XVII века. Информацию о находке опубликовал Водоканал Петербурга.

По данным ведомства, во время раскопок на Охтинском мысе, на территории старого шведского города Ниен, были выявлены 80 метров прекрасно сохранившихся труб. Они являлись частью дренажной системы города и выполнены по технологии, удивительно продвинутой для того времени.

Специалисты объяснили, что шведские мастера вырезали трубы из цельных стволов дерева, выдалбливали сердцевину и снова соединяли половинки. Для герметичности они оборачивали древесину берестой. Благодаря плотному грунтовому слою коммуникации пролежали в земле более 400 лет.

Часть находки уже передана Музею Воды Петербурга. Сейчас деревянные трубы проходят просушку и консервацию, чтобы стать экспонатом и наглядно продемонстрировать инженерную мысль XVII века.

В Водоканале отметили, что посетители смогут увидеть, как выглядел водопровод задолго до появления современных инженерных систем, и оценить изобретательность мастеров прошлого.

