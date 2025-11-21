В Венгрии вскрыли древний римский саркофаг

В Венгрии вскрыли древний саркофаг, который пролежал в земле 1,7 тысячи лет

В Венгрии археологи вскрыли римский саркофаг, который пролежал в земле около 1,7 тысячи лет. Об этом пишет портал Associated Press.

«Особенность находки в том, что это был герметично запечатанный саркофаг. Его не тревожили ранее, поэтому он остался неповрежденным», — сказала ведущий археолог раскопок Габриэлла Феньеш.

Археологи обнаружили в саркофаге полностью сохранный скелет молодой женщины, остатки одежды, расшитой золотом, а также артефакты.

В числе погребальных принадлежностей были два целых стеклянных сосуда, 140 монет, бронзовые фигурки, украшения из янтаря и шпилька для волос. Теперь археологи Будапештского исторического музея установят возраст, состояние здоровья женщины. Кем она была, также на данный момент неизвестно. Из саркофага достали и слой земли, в котором рассчитывают найти украшения женщины.

По словам Феньеш, женщину похоронили со всеми почестями. Это свидетельствует о том, что близкие ее очень любили, подчеркнула специалист.

