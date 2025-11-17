В России предложили запретить новогодние украшения в виде бокалов и бутылок вина

В России стоит ограничить продажи новогодних украшений в виде бокалов, бутылок вина и других атрибутов, связанных с употреблением алкоголя. С такой инициативой в беседе с «Газетой.Ru» выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской облдумы Михаил Иванов. По его словам, подобные елочные игрушки и сувениры для детей несут скрытый вред.

«Мы должны очень внимательно относиться к тому, какие образы и символы окружают наших детей в праздники. Новый год — это семейный праздник, он ассоциируется с волшебством, добром и сказкой. Когда ребенок наряжает елку игрушкой в виде бокала или бутылки, это незаметно, но верно формирует в его сознании связь между праздником и алкоголем. Это мягкое, но настойчивое приучение к пагубной привычке», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что данная инициатива не направлена против самих праздников или традиций, а призвана защитить детей от вредоносного влияния.

«Речь идет о воспитании здоровых привычек с самого детства. Наши действия — это превентивная мера, способ оградить неокрепшее сознание от романтизации употребления алкоголя. Мы предлагаем заменить такие украшения на традиционные игрушки — шары, шишки, звезды, фигурки животных, которые не несут двойного смысла», — добавил Иванов.

По его мнению, подобные меры будут способствовать укреплению в обществе ценностей здорового образа жизни.

Ранее в России предложили ввести лимит на рекламные рассылки перед Новым годом.