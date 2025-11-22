На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД предупредило о приемах и фразах мошенников, крадущих аккаунты «Госуслуг»

МВД: мошенники от имени банков и «Госуслуг» используют типовые фразы
Lilu2005/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники, представляющиеся сотрудниками банков и государственных сервисов, используют типовые фразы, чтобы похищать коды от аккаунтов на портале «Госуслуги». Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники обычно говорят о «многочисленных подозрительных переводах» со счета или утверждают, что на имя человека оформлена доверенность. Еще одним признаком мошенничества там назвали вопросы об авторизации в аккаунте с территории другого государства.

В МВД пояснили, что аферисты нередко уверяют собеседников, будто на них пытаются оформить кредит и «операцию необходимо подтвердить», либо требуют перевести деньги на «защищенный временный счет». Отдельно отмечено, что фраза о необходимости скачать «специальное приложение для защиты финансов» тоже является частью схемы обмана. Среди типичных вопросов собеседникам указывают: «Вы осуществляли данный перевод?».

В пресс-центре добавили, что при появлении подобных формулировок разговор следует немедленно прекращать. Подчеркивается, что банки и госсервисы не запрашивают СМС-коды, а сообщать их кому-либо нельзя. В МВД также отметили, что мошенников нередко выдает характерный южный акцент.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах перед Новым годом.

