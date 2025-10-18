На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума предупредила о переплатах за воду при несвоевременной замене счетчиков

Депутат Колунов: несвоевременная поверка счетчиков приведет к росту платежей
Стрингер/РИА Новости

Несвоевременная замена и поверка счетчиков воды может привести к переплате за коммунальные услуги. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил в беседе с РИА Новости.

По его словам, срок эксплуатации приборов учета указан в техническом паспорте и в среднем составляет 12 лет, после чего счетчики необходимо заменить. Кроме того, в процессе эксплуатации нужно регулярно проводить поверку: счетчики холодной воды — раз в шесть лет, горячей — раз в четыре. Если проверка не проведена вовремя или срок эксплуатации истек, начисления за воду могут значительно увеличиться.

Колунов уточнил, что через три месяца после истечения срока поверки начисления будут идти по среднему расходу за последние полгода. В квитанциях при этом появится коэффициент увеличения оплаты: 1,5 для регионов и 3 для Москвы, что означает рост платы в 1,5–3 раза.

Парламентарий напомнил, что установка счетчиков — обязанность собственников согласно закону «Об энергоснабжении». Он подчеркнул, что оплата по фактическому потреблению выгоднее, чем по нормативу с коэффициентом, так как расчет по нормативу часто значительно превышает реальное потребление воды.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на ЖКУ до 20–30%.

