На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Осужденная за теракт Трепова не стала обжаловать приговор

РИА Новости: Трепова не стала подавать кассационную жалобу в Верховный суд
true
true
true
close
Dmitri Lovetsky/AP

Осужденная за теракт в кафе Дарья Трепова не стала подавать кассационную жалобу на приговор в Верховный суд России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Осужденная после апелляции заявила о планах обжаловать приговор в кассации. Однако, согласно документам, срок на подачу жалобы истек.

В пресс-службе Верховного суда России сообщили, что кассационная жалоба Треповой не поступала.

В январе Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной девушка вручила военкору Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва Татарский получил не совместимые с жизнью травмы, также были ранены еще 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее с террористки Треповой взыскали компенсацию и кредит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами