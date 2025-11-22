Осужденная за теракт Трепова не стала обжаловать приговор

Осужденная за теракт в кафе Дарья Трепова не стала подавать кассационную жалобу на приговор в Верховный суд России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Осужденная после апелляции заявила о планах обжаловать приговор в кассации. Однако, согласно документам, срок на подачу жалобы истек.

В пресс-службе Верховного суда России сообщили, что кассационная жалоба Треповой не поступала.

В январе Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной девушка вручила военкору Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва Татарский получил не совместимые с жизнью травмы, также были ранены еще 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее с террористки Треповой взыскали компенсацию и кредит.