Выдававший себя за психолога россиянин насиловал клиенток и брал с них деньги

Житель Казани выдавал себя за психолога и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, 44-летний мужчина работал «психологом» с лета 2020 года, пока его схема не была разоблачена в июне прошлого года. Мужчина, не имевший отношения к этой профессии, предлагал свои услуги и, пользуясь доверием пациентов, совершал с потерпевшими действия сексуального характера.

Жертвами лже-психолога стали пять женщин, четырех из них он изнасиловал. Кроме того, мужчина похитил у девяти клиенток деньги. Он обещал оказать им психологическую помощь, однако не предоставил никаких услуг и лишь потратил более 813 тыс. рублей на собственные нужды.

В ближайшее время аферист и насильник предстанет перед судом.

