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Потерявшего память пенсионера обнаружили в метро Петербурга

В метро Петербурга обнаружили пенсионера, потерявшего память
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В метро Санкт-Петербурга нашли пожилого мужчину, который потерял память. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 18 апреля на станции метро «Ладожская», где обнаружили 71-летнего мужчину без документов. Медики, прибывшие по вызову, доставили пенсионера в Александровскую больницу для обследования.

По словам самого мужчины, он проживает «на Наставников». Врачи диагностировали у пациента кратковременную потерю памяти и дезориентацию в пространстве. На данный момент связаться с семьей пожилого человека не удается из-за отсутствия необходимой информации.

До этого нейропсихолог рассказала, как сохранить память в пожилом возрасте. Среди советов оказались изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах, решение кроссвордов и заучивание стихов.

Ранее было найдено вещество, вызывающее потерю памяти при деменции.

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