Россиян предупредили, какие позы во сне вредят пищеварению

Поза, в которой человек засыпает, оказывает куда более значимое влияние на здоровье пищеварительной системы, чем привыкли считать многие люди. Неправильное положение тела во время отдыха нередко становится причиной изжоги, вздутия и ночных болей в животе. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.

По ее словам, основное влияние на желудочно-кишечный тракт ночью оказывает сила гравитации, из-за которой содержимому желудка, включая соляную кислоту, становится гораздо проще попасть обратно в пищевод. Это состояние известно как гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ) или, проще говоря, изжога. Именно поэтому многие люди жалуются на жжение ночью или сразу после пробуждения.

Врач перечислила наиболее благоприятные позы для сна при склонности к расстройствам пищеварения. И идеальным выбором специалист назвала сон на левом боку.

«Это золотой стандарт для здоровья пищеварения. В таком положении желудок располагается ниже пищевода, что мешает соляной кислоте подниматься вверх. Сон на левом боку также уменьшает давление на поджелудочную железу и печень, способствуя более эффективной работе ферментных систем и оттоку желчи. Исследования подтверждают, что сон на левом боку значительно снижает частоту и интенсивность ночных приступов изжоги», — объяснила она.

Сон на спине (с приподнятой верхней частью тела) — это вторая по эффективности поза. Как объяснила гастроэнтеролог, когда верхняя часть туловища приподнята на 15–20 см, желудочный сок физически не может легко достичь пищевода.

«Однако лучше использовать дополнительную подушку или специальную клиновидную подушку под матрас. Простое увеличение количества обычных подушек под головой может создать неестественный изгиб в шее и не дать нужного эффекта», — отметила врач.

Самыми неблагоприятными позами с точки зрения влияния на здоровье ЖКТ врач назвала сон на спине и на правом боку.

Так, сон на правом боку может усугубить изжогу — в этом положении желудок находится выше пищевода, и сфинктер, который должен удерживать кислоту, расслабляется, открывая дорогу для рефлюкса.

А сон на животе — это худшая поза для пищеварения, так как происходит механическое сдавливание желудка и кишечника, что мешает их нормальной работе и может вызвать дискомфорт, вздутие и даже боли. Голова при этом обычно повернута набок, что дополнительно пережимает пищевод и создает благоприятные условия для заброса кислоты.

«Поза — это действительно важно для здорового сна и ЖКТ. Но не менее важно соблюдать и другие рекомендации. Не ешьте перед сном: последний прием пищи должен быть за 3–4 часа до отхода ко сну. Избегайте тяжелой пищи на ужин: откажитесь от острого, жирного, жареного и цитрусовых вечером. Расслабление: стресс — частый спутник проблем с ЖКТ. Перед сном полезно провести время в спокойной обстановке, почитать книгу или послушать умиротворяющую музыку», — посоветовала Гостроус.

