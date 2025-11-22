Названы сферы, в которых чаще всего переманивают сотрудников

Сервис Работа.ру и СберПодбор провели исследование и узнали, специалистов каких сфер компании переманивают чаще всего и какие могут быть из-за этого риски. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Почти половина опрошенных работодателей (49%) считают, что переманивать сотрудников у конкурентов скорее допустимо, а еще 20% считают это полностью допустимым. Затруднились ответить на данный вопрос 3% участников опроса. 11% опрошенных работодателей считают это скорее неприемлемым, а 11% — абсолютно недопустимым.

При этом, по мнению работодателей, на рынке труда чаще всего переманивают специалистов из сферы IT и телекома (48%). Следом идет топ-менеджмент (44%), а также специалисты из области продаж и закупок, которых выбрали 39% опрошенных. Работники сфер производства и агропрома были отмечены 18% респондентов, строительства и ритейла с торговлей — по 11%. 5% работодателей указали на сферу недвижимости, 3% — на банки и финансы, а 7% выбрали другие отрасли.

52% респондентов поделились, что компании-конкуренты уже пытались переманить к себе их сотрудников. У 21% это делали клиенты или партнеры. В то же время 39% опрошенных тоже приходилось переманивать сотрудников у конкурентов, а 3% — у компаний клиентов и партнеров.

Для привлечения новых сотрудников компании предлагают в первую очередь более высокую зарплату, на что указали 77% респондентов. Более интересный функционал и более высокую должность отмечают по 46% опрошенных. Возможности для обучения считают важными 19% респондентов, а улучшенный социальный пакет, возможность удаленной работы и прочие варианты привлекли выделили по 8% работодателей.

Однако у переманивания сотрудников есть и риски. Так, респонденты чаще всего отмечают возможность нарваться на «летуна», который через короткое время перейдет в другую компанию (66%). 49% указывают на риск промышленного шпионажа, когда переход был намеренным с целью узнать коммерческую тайну. Некоторые опасаются того, что сотрудник может остаться лояльным к предыдущей компании (30%), и высокими финансовыми затратами на такого сотрудника (28%). Напряженные отношения между двумя компаниями как возможный риск отметили 23% респондентов.

Ранее работодатели назвали самых раздражающих подчиненных.