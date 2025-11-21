На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка обманула влюбленного в нее моряка на 800 тысяч рублей, выдумав дочь

Жительница Прикамья три года убеждала партнера в существовании общего ребенка
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жительница Краснокамска на протяжении трех лет обманывала своего возлюбленного, выдумав совместную дочь и ее болезнь. Об этом сообщило УМВД по Пермскому краю.

Когда-то 47-летний моряк дальнего плавания состоял в близких отношениях с 35-летней местной жительницей. Впоследствии женщина сообщила мужчине, что у нее родилась дочь, а он является отцом девочки.

Поверив ей, моряк переводил деньги на лечение ребенку, которого на самом деле не было. Всего женщина получила от него 835 тыс. рублей, которые потратила на личные нужды.

Обман раскрылся, когда обвиняемая заявила о разрыве отношений, и мужчина подал иск в суд для установления отцовства. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ребенка нет, а свидетельство о рождении было скачано из интернета. После этого пострадавший обратился в полицию.

Теперь женщине грозит срок за мошенничество в крупном размере.

Ранее аферист из Пскова обманул шестерых девушек, избегая личных встреч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами