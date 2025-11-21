Россиянка обманула влюбленного в нее моряка на 800 тысяч рублей, выдумав дочь

Жительница Прикамья три года убеждала партнера в существовании общего ребенка

Жительница Краснокамска на протяжении трех лет обманывала своего возлюбленного, выдумав совместную дочь и ее болезнь. Об этом сообщило УМВД по Пермскому краю.

Когда-то 47-летний моряк дальнего плавания состоял в близких отношениях с 35-летней местной жительницей. Впоследствии женщина сообщила мужчине, что у нее родилась дочь, а он является отцом девочки.

Поверив ей, моряк переводил деньги на лечение ребенку, которого на самом деле не было. Всего женщина получила от него 835 тыс. рублей, которые потратила на личные нужды.

Обман раскрылся, когда обвиняемая заявила о разрыве отношений, и мужчина подал иск в суд для установления отцовства. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ребенка нет, а свидетельство о рождении было скачано из интернета. После этого пострадавший обратился в полицию.

Теперь женщине грозит срок за мошенничество в крупном размере.

