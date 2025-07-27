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«Дар убеждения»: аферист из Пскова обманул шестерых девушек, избегая личных встреч

Пикапер из Пскова просил девушек брать кредиты, раздавая недействительные расписки
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МВД России

Аферист из Пскова обманул шестерых девушек и попался. Об этом kp.ru рассказала одна из его жертв, Вика.

По ее словам, 31-летний Андрей М. написал ей сам, чтобы предложить вместе снимать жилье в Петербурге, куда переезжала девушка. Она отказала ему в этом, но между молодыми людьми завязалась переписка и однажды они даже встретились. После этого мужчина продолжил намекать на отношения, а затем попросил Вику помочь — ему были нужны деньги, и он предложил девушке взять ради него кредит, около 300 тыс. рублей, под расписку, которая оказалась недействительной. Когда пришло время платить первый взнос, Андрей попросил отсрочить платеж из-за семейных проблем.

«Предложение мне показалось заманчивым лишь потому, что он обещал выплачивать кредит за всю взятую сумму, но при этом половину денег я могла оставить себе. Прошел месяц. Я написала ему, чтобы получить свой первый платеж, а в итоге сама перевела ему еще те самые 150 тысяч рублей от кредита! Тогда он очень долго плакался, говорил, что у него тяжелая жизнь. <...> А я и повелась… Сейчас думаю – глупость такая, даже стыдно. Но, видимо, у него дар убеждения какой-то», — уверена Вика.

Осознав, что Андрей обманул ее, она выложила пост о нем в одной из соцсетей. Так она узнала, что от его действий пострадала еще одна девушка, Александра. Он тоже убедил ее взять для него кредит и не платил, придумывая отмазки, а также просил интимные фото и видео, обещал за них деньги, а потом начинал угрожать, что разошлет их ее друзьям и родным.

Очередная жертва, 23-летняя Полина, которой Андрей предлагал подзаработать самой, но обманул на 300 тыс., решила обратиться в полицию. В итоге мужчину задержали, а его мама и бабушка компенсировали часть ущерба. Сейчас Андрей находится под следствием за крупное мошенничество, ему грозит до шести лет лишения свободы. Оказалось, что аферист начал свою деятельность еще в 2014 году, с обмана в онлайн-играх, а затем снимал жилье, постоянно задерживая оплату.

Ранее мужчина завел одновременно трех жен и оказался за решеткой.

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