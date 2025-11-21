В «Единой России» отметили значимость труда представителей рабочих и инженерных профессий

Партия «Единая Россия» наградила лауреатов национальной премии «Человек труда», организованной в рамках партпроекта «Выбирай свое» совместно с ассоциациией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, сообщила пресс-служба политической силы.

В партии отметили, что люди труда — это те, кого президент России Владимир Путин неоднократно называл символом процветания, так как их руки, знания и преданность делу создают мощь и устойчивость страны.

«Именно во многом опираясь на вас, президент России запустил новые нацпроекты, которые стали по сути своей ключевыми базовыми инструментами созидания, формирования новой, настоящей и устремленной в будущее страны», — отметил первый зампред Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов.

Он также напомнил, что среди целей, обозначенных главой государства — комфортная и безопасная среда для жизни, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, устойчивая экономика и технологическое лидерство, научная и цифровая трансформация страны.

«Единая Россия», по словам парламентария, активно участвовала и участвует и в формировании, и реализации национальных проектов, тесно взаимодействует с трудовыми коллективами, профсоюзами, учеными и бизнесом.

Морозов добавил, что в планах партии — реализовать национальную премию «Человек труда» как долгосрочную программу и включить ее в народную программу «Единой России».

Сейчас политическая сила ведет работу над концепцией создания музеев труда и на предприятиях по всей стране. Также началась работа над созданием крупнейшего в России интернет-портала о Героях и людях труда и проекта «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

«В этом проекте место будет и для Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций и предприятий, и для создания муралов, посвященных людям труда, и для писем ветеранам, и для Вахты памяти, и для «Рабочего места Героя» через занесение имен погибших при защите Отечества в почетные списки предприятий, и для всероссийских уроков «Города трудовой доблести», и многое другое», — сообщил Морозов.