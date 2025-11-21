На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья с ожирением довела 14-летнюю девочку до крайней степени истощения

В США арестовали четырех членов семьи, которые морили голодом 14-летнюю девочку
Police Department

В США арестовали членов одной семьи, державших взаперти 14-летнюю девочку и моривших ее голодом. Об этом сообщил телеканал FOX 11.

Случай жестокого обращения с ребенком произошел в округе Аутагами, штат Висконсин. Четверо взрослых, среди которых был биологический отец девочки Уолтер Гудман и его жена Мелисса Гудман, издевались над подростком.

В результате 14-летняя девочка стала весить всего 16 кг. Она страдала от тяжелого истощения и множества серьезных заболеваний, угрожающих жизни, таких как дыхательная и сердечная недостаточность, гепатит и панкреатит.

В августе ее в критическом состоянии забрали из дома, и медики не знали, выживет ли она. Когда при госпитализации медсестра сказала, что она будет получать трехразовое питание, то заметила, как «глаза девочки загорелись». Затем девочка призналась, что ее отец очень разозлится, потому что ему не нравится, когда она так много ест.

Выяснилось, что мужчина также неоднократно говорил о неприязни к дочери и угрожал ей. Девочка провела много времени в изоляции, не посещала врача и обучалась на дому с 2020 года. Родственники наблюдали за ней через веб-камеру и обменивались сообщениями, в которых выражали злость и даже желание навредить ребенку.

Сейчас пострадавшая чувствует себя гораздо лучше и уже выписана из больницы. Родных девочки обвинили в физическом и эмоциональном пренебрежении ребенком и арестовали. Им грозит суммарно более 80 лет тюрьмы. В настоящее время обвиняемые остаются под стражей.

Ранее подросток сбежал из дома, где мать и отчим держали его привязанным к батарее.

