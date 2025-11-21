Психолог рассказала, что делать если муж становится скуфом

Если мужчина становится скуфом, нужно проанализировать обстановку в паре и проявить интерес к его «внутреннему миру». Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«Прежде всего, давайте откажемся от обвинительной позиции. Мужчина редко «становится скуфом» намеренно. За этим обычно стоит хронический стресс, профессиональное выгорание, кризис «середины жизни» или банальная эмоциональная и физическая усталость. Мужское воспитание в нашем обществе часто запрещает открытое проявление слабости и тревоги. Вместо этого мужчина уходит в «эмоциональный кокон»: его реакции упрощаются, интересы сужаются до базовых потребностей (работа, дом, отдых у экрана), а энергия тратится только на поддержание статус-кво. Это защитный механизм, способ сохранить остатки ресурса. Не пытайтесь его «развеселить» или «расшевелить» силой — это вызовет только сопротивление. Начните с себя и анализа обстановки в паре. Когда вы в последний раз вместе пробовали что-то новое? Часто ли вы выражаете интерес к его внутреннему миру, не связанному с бытом? Делится ли он с вами? Возможно, он просто привык, что его «взрослая» личность никому не интересна, кроме как в роли добытчика и ремонтника», — сказала она.

По словам Булгаковой, нужно не обвинять мужчину в его образе жизни, а попытаться добавить новые элементы в отношения.

«Измените формат общения. Вместо упреков «ты стал скуфом», «у тебя пивное брюшко», «ничего, кроме игр, тебя не интересует» используйте «Я-высказывания»: «мне не хватает наших старых бесед», «я скучаю по тому, как мы вместе смеялись над чем-то новым». Это снимает обвинительный тон и переводит диалог в плоскость ваших чувств и потребностей. Рутина – главный враг страсти. Не ждите, что он сам предложит прыгнуть с парашютом. Начните с малого, но значимого: запишитесь вместе на курсы танцев, погуляйте вечером, без телефонов. Совместное преодоление легкого стресса и получение новых впечатлений отлично оживляют отношения. Вернитесь к истокам. Вспомните, что вас сблизило в начале отношений? Какая музыка, фильмы, темы вас увлекали? Попробуйте бережно вернуть эти элементы в вашу реальность», — добавила она.

Ранее психолог рассказала, какие женщины реагируют на мужчину с дорогим автомобилем.