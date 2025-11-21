На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Домодедово уборщица украла рюкзак с $5 тысячами

Уборщица украла у иностранца рюкзак с $5 тысячами в аэропорту Домодедово
true
true
true
close
МВД России

Сотрудница клининговой компании аэропорта Домодедово обвиняется в краже рюкзака, в котором находились $5 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как поясняется в публикации, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово обратился гражданин одной из стран ближнего зарубежья 1987 года рождения, который попросил помочь в поиске рюкзака, в котором у него находились личные вещи и иностранная валюта в размере $5 тысяч.

С помощью видеокамер, расположенных на территории аэропорта, сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что кражу совершила сотрудница клининговой компании.

Отмечается, что подозреваемая 55-летняя жительница Подмосковья была задержана на рабочем месте. Выяснилось, что во время уборки она обнаружила на одном из сидений рюкзак, оставленный мужчиной, и забрала себе. Деньги злоумышленница потратила, а рюкзак с дорогостоящими наушниками выбросила.

По информации МВД, установлено, что общий ущерб, причиненный мужчине, составляет 433 тысячи рублей.

Следователем возбуждено уголовное дело, а женщина на период расследования заключена под стражу.

Ранее российская школьница преследовала преступника на велосипеде и помогла раскрыть дело.

