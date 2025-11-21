В США рэпера Pras приговорили к 14 годам тюрьмы за пожертвование Обаме

Участник американской хип-хоп группы The Fugees рэпер Pras (Праказрел Самюэль Мишель) получил 14 лет тюремного заключения за нелегальное финансирование предвыборной кампании экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, музыкант получил свыше $120 млн от малайзийского бизнесмена Джо Лоу, находящегося в международном розыске из-за хищения средств из малайзийского государственного фонда 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Следствие установило, что часть средств рэпер использовал для финансирования кампании Обамы в 2012 году, используя подставных лиц в качестве доноров. Кроме того, он препятствовал расследованию дела Лоу, оказывая давление на свидетелей и предоставляя ложные сведения в суде.

Исполнитель отказался свидетельствовать в суде. В итоге он был признан виновным, в том числе, в работе в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства. Адвокат рэпера заявил о намерении обжаловать приговор.

Фонд 1MDB, созданный для инвестирования в развитие Малайзии, оказался в центре коррупционного скандала после того, как в период с 2009 по 2014 годы из него было выведено несколько миллиардов долларов. Этот скандал повлек за собой многочисленные правительственные расследования и привел к отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака в 2018 году. В 2020 году Разак был признан виновным в коррупции и отмывании денежных средств. В США также был осужден бывший руководитель банка Goldman Sachs Роджер Нга за участие в преступной схеме по выводу средств из фонда 1MDB.

