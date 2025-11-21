Сбер разработал и интегрировал атакующую ИИ-систему для киберзащиты

Будущее киберзащиты — за мультиагентными системами на основе искусственного интеллекта, ИИ-агенты уже интегрированы во многие процессы для киберзащиты Сбера. Теперь компания разработала и внедрила мультиагетную систему защиты, которая позволяет сократить время анализа киберугроз, ускорить разработку мер противодействия, выявлять новые типы кибератак и повысить скорость реагирования на инциденты, сообщил на международной конференции AI Journey вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

«Cистемы киберзащиты будущего будут действовать как иммунитет в организме человека, у Сбера уже есть такая цифровая «прививка» от хакеров — мы разработали и внедрили мультиагентную атакующую систему для автоматического поиска и управления уязвимостями, и продолжаем развивать ее. Это не оговорка — именно атакующую систему для целей защиты», — подчеркнул Лебедь.

По его словам, только синергия решений защиты и нападения позволяет выявлять современные киберугрозы и эффективно противодействовать им.

Говоря о механизме работы новинки, Лебедь пояснил, что для оценки кибербезопасности и укрепления информационной безопасности в компаниях зачастую имитируют реальные атаки. В таком «поединке» участвуют две «команды». Первая — сотрудники или специально привлеченная команда экспертов — атакует системы так, как это сделал бы настоящий хакер. Вторая выполняет роль сотрудников-защитников. В разработанной ИИ-системе применяется именно такой подход.

Отмечается, что в будущем система сможет работать автономно, без участия человека.

«Рынку уже сегодня необходимо строить системы кибезащиты с подобными ИИ-системами, которые смогут автономно обнаруживать уязвимости, быстро адаптироваться исходя из угроз и успешно противостоять им. Бизнес и даже страны, которые отстанут в этой гонке, потеряют киберустойчивость, и это отразится на многих процессах», — резюмировал Лебедь.