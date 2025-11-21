Пьяный отец сбежал из горящей машины, оставив 2-летнюю дочь пристегнутой в автокресле

NYP: в США пьяный отец оставил пристегнутую в автокресле дочь в горящей машине

В США пьяный отец сбежал из горящей машины, оставив двухлетнюю дочь пристегнутой в автокресле, пишет New York Post.

Согласно материалам дела, 34-летний Николас Стемен из Огайо, находившийся в состоянии сильного опьянения, оставил двухлетнюю дочь Лиллианну пристегнутой в автокресле на заднем сиденье своего автомобиля, который загорелся после остановки. По данным полиции, американец выпил не менее десяти алкогольных напитков.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, автомобиль был полностью охвачен пламенем, а сам Стемен находился рядом, демонстрируя «признаки сильного алкогольного опьянения» — шаткость, покраснение глаз и невнятную речь. Первоначально он сообщил пожарным, что в машине никого нет, и утверждал, что дочь находится с дедушкой.

Однако после тушения пожара начальник пожарного батальона обнаружила в автомобиле тело ребенка, оставшегося пристегнутым в автокресле. Позже Николас признался, что «потерял сознание» и не помнит обстоятельств случившегося. В октябре 2025 года он признал вину и спустя месяц был приговорен судом к 22 годам лишения свободы.

