Сотрудница банка случайно нашла в телефоне 79-летнего клиента детскую порнографию

В Италии сотрудница банка нашла в телефоне 79-летнего клиента порнографию
Shutterstock/FOTODOM

В Италии сотрудница банковского отделения случайно обнаружила в телефоне клиента детскую порнографию, когда тот обратился к ней за помощью. Об этом сообщает Today.it.

Инцидент произошел в провинции Равенна. По данным газеты, 79-летний мужчина пришел в банк, чтобы сделать перевод за границу, и, столкнувшись с техническими проблемами, попросил менеджера помочь и отдал ей свой мобильный телефон. Сотрудница банка, выполняя просьбу клиента, обратила внимание на запрещенные материалы в его телефоне и передала информацию в полицию.

Прибывшие в банк правоохранители изъяли у пенсионера смартфон и несколько SIM-карт. В мессенджерах они обнаружили чаты с тысячами файлов с детской порнографией. Решением суда пенсионер помещен под домашний арест до оглашения приговора.

Ранее стало известно, что в Петербурге будут судить мужчину за изготовление порнографии с семилетним мальчиком

