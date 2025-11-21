На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Петербурга обвиняют в изготовлении порнографии с 7-летним ребенком

В Петербурге будут судить мужчину за изготовление порно с 7-летним мальчиком
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в создании порнографических фотографий с участием семилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СК города.

По информации, предоставленной пресс-службой ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, следствие установило, что в период с 1 февраля по 28 июня 2025 года обвиняемый, находясь в квартире на проспекте Славы, торговом центре на улице Белы Куна и в парках Фрунзенского района, осуществлял фотосъемку семилетнего мальчика в порнографических целях. В общей сложности им было изготовлено 256 фотографий.

«Преступление было выявлено благодаря бдительной женщине, которая увидела одну из подобных съемок на улице и не прошла мимо, а сообщила о происходящем в правоохранительные органы», – сообщили в следственном управлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов». Обвиняемый признал свою вину, и дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее актера «Улиц разбитых фонарей» арестовали по обвинению в распространении детской порнографии.

