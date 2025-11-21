В Омске бездомный расправился с пенсионеркой, которая его приютила

В Омске бездомный расправился с пенсионеркой, которая пустила его к себе. Об этом сообщает СУ СК России по Омской области.

Вечером 19 ноября в подъезде дома по улице Магистральной было найдено тело 73-летней женщины. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и установили личность подозреваемого.

Им оказался 66-летний мужчина без определенного места жительства. 16 ноября потерпевшая познакомилась с ним на улице и пригласила в свою квартиру. Спустя три дня между ними произошла ссора, во время которой гость ударил хозяйку ножом.

Раненая женщина успела сообщить о произошедшем соседке и истекла кровью на месте происшествия. Мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. По решению суда он был заключен под стражу.

Ранее бездомный забрался в чужой дом в Ленобласти и обокрал его на 4 млн рублей.