На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бездомный забрался в чужой дом в Ленобласти и обокрал его на 4 млн рублей

В Ленобласти бездомного арестовали за ограбление дома на 4 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

В Ленинградской области арестовали мужчину, подозреваемого в ограблении дома на 4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 3 июня в доме №3 на улице Героев в городе Зеленогорске. Неизвестный проник в частный дом 60-летнего мужчины и похитил оттуда 400 тысяч рублей, $800 и пять наручных часов. Общую стоимость украденного оценили в 4 млн рублей.

1 ноября в поселке Победа Выборгского района Ленинградской области по подозрению в преступлении задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого бездомного и безработного мужчину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее безработный россиянин напал на продавца в магазине ради кражи шампуней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами