Бездомный забрался в чужой дом в Ленобласти и обокрал его на 4 млн рублей

В Ленобласти бездомного арестовали за ограбление дома на 4 млн рублей

В Ленинградской области арестовали мужчину, подозреваемого в ограблении дома на 4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 3 июня в доме №3 на улице Героев в городе Зеленогорске. Неизвестный проник в частный дом 60-летнего мужчины и похитил оттуда 400 тысяч рублей, $800 и пять наручных часов. Общую стоимость украденного оценили в 4 млн рублей.

1 ноября в поселке Победа Выборгского района Ленинградской области по подозрению в преступлении задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого бездомного и безработного мужчину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее безработный россиянин напал на продавца в магазине ради кражи шампуней.