Рецидивист устроил поножовщину у магазина в Свердловской области

В Первоуральске судимый мужчина напал на незнакомца в ходе уличного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России «Первоуральский».

8 ноября в местную больницу поступил 27-летний гражданин с колото-резаными ранами грудной клетки. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но смог пояснить, что стал жертвой уличного нападения.

Когда потерпевший стоял возле продуктового магазина, к нему подошел неизвестный, и между мужчинами завязался словесный конфликт на почве возникших личных неприязненных отношений. В какой-то момент злоумышленник достал нож и ударил им оппонента в область груди.

Нападавшим оказался 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Его привлекали к уголовной ответственности за разбой, побои, грабеж, а также сбыт и изготовление наркотических средств.

Против него возбудили очередное уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Теперь мужчине грозит новый срок — до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

