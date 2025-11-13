В Волгоградской области рабочий изрезал коллегу из-за тельняшки ВДВ

Россиянин изрезал коллегу, пришедшего на работу в тельняшке ВДВ

В станице Суводской Дубовского района Волгоградской области произошел конфликт на рабочем месте, закончившийся поножовщиной. 31-летний россиянин напал с ножом на своего коллегу из-за тельняшки ВДВ, которую надел потерпевший, пишет Telegram-канал V1.RU.

Инцидент произошел 10 ноября на территории предприятия, специализирующегося на выращивании зерновых культур. Согласно предварительной информации, нападавшему не понравилось, что его коллега-турок носит тельняшку, при этом не имея опыта службы в армии. Россиянин ударил мужчину ножом, пострадавший был госпитализирован.

Как отмечается, куртка, в которой находился потерпевший, смягчила удар, предотвратив серьезные повреждения. Информация о его текущем состоянии уточняется.

По словам нападавшего, он сам служил в ВДВ. Недавно он потерял брата, проходившего службу в зоне СВО.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт инцидента и сообщили о проведении проверки по данному факту.

