Врач предупредил об опасности длительного сидения в туалете

Слишком долгое сидение в туалете может привести к проблемам с тазовым дном и повысить риск развития геморроя. Об этом предупредил американский гастроэнтеролог Джозеф Салхаб (клиника AdventHealth во Флориде). Слова эксперта приводит издание Eating Well.

По словам врача, продолжительное пребывание на унитазе повышает давление в венах прямой кишки, что со временем вызывает воспаление и формирование геморроидальных узлов. Помимо геморроя, частое и длительное сидение может привести к анальным трещинам — болезненным повреждениям слизистой, сопровождающимся кровотечением и жжением. Еще одно возможное последствие — ослабление мышц тазового дна, из-за чего может нарушиться контроль над дефекацией и мочеиспусканием.

Салхаб отметил, что необходимость долго сидеть в туалете часто связана не только с запорами, но и с привычкой проводить время за чтением, а также смотреть в экран телефона.

«Если вы сидите дольше нескольких минут, у вас проблема», — подчеркнул он.

Чтобы снизить риски, гастроэнтеролог посоветовал не брать с собой гаджеты, употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой, пить теплые напитки и ежедневно выполнять легкие физические упражнения. Кроме того, врач рекомендовал использовать низкий унитаз или подставку под ноги — такое положение снижает нагрузку на мышцы таза и облегчает процесс дефекации.

