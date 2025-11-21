Россиянин продал вещи сожительницы, которой пообещал сделать ремонт

В Балакове мужчина продал вещи сожительницы, чтобы сделать в ее квартире ремонт

В Балакове задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в краже вещей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

До этого в полицию обратилась 31-летняя горожанка с заявлением о краже принадлежавших ей двух телевизоров и перфоратора. Женщина рассказала, что подозревает в преступлении сожителя, которому она передавала от квартиры ключи на время ее отсутствия в городе. По ее словам, мужчина обязался сделать в одной из комнат ремонт.

Сотрудники МВД выяснили, что мужчина действительно собирался сделать обещанное, но для покупки строительных материалов он продал вещи партнерши.

В пресс-службе ведомства уточнили, что до этого мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

