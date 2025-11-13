Ловелас обманул восемь россиянок на 10,5 млн рублей

Житель Кемерова предстанет перед судом по обвинению в «романтическом» мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Как установили правоохранители, мужчина обманул восьмерых россиянок в возрасте от 24 до 30 лет из трех городов — Кемерова, Новосибирска и Томска. Обманщик действовал по одной и той же схеме: знакомился с жертвой в соцсетях или в приложении для знакомств, входил в доверие, заверял в своих нежных к ней чувствах и намерении создать семью.

«Под предлогом финансовой помощи убеждал их оформлять кредиты, продавать имущество, а вырученные денежные средства передавать ему. При этом мужчина обещал потерпевшим вернуть долг в кратчайшие сроки, однако после получения денег прекращал выходить на связь», — рассказали в пресс-службе ведомства, добавив, что ущерб от действий мошенника превысил 10,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении кемеровчанина рассмотрит Заводской районный суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

