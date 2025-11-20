На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обычным немцам трибунал неинтересен: как и за что судили нацистов в Нюрнберге

Нюрнбергский процесс стартовал 80 лет назад
Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Р.А. Руденко, 1945 год

Министерство обороны Российской Федерации
Нюрнбергский процесс стал уникальным примером, когда на скамье подсудимых оказалось целое государство и правящий режим. Изначально гитлеровцев планировали обвинить в агрессии и развязывании преступной войны, приведшей к гибели десятков миллионов людей по всей Европе. Вина была столь очевидна, что неясно было, зачем вообще нужен суд и почему руководство рейха нельзя просто расстрелять. Однако именно долгий процесс позволил выявить масштаб нацистских преступлений и показать, как выглядит материальное воплощение зла в реальном мире. О том, как шел суд и в чем обвиняли гитлеровцев, — в материале «Газеты.Ru».

Зачем судить таких мерзавцев?

Вторая мировая война с первых своих месяцев считалась уникальным конфликтом. С незапамятных времен не было такого случая, чтобы европейская страна атаковала всех соседей в нарушение любых договоренностей и без всякого повода, присоединяла к себе их территории в качестве бесправных провинций, а местное население подчиняла с помощью ничем не ограниченной массовой жестокости и казней. Поэтому еще в Московской декларации 1943 года СССР, США и Великобритания выразили намерение воевать до полного уничтожения Третьего рейха и пообещали нацистам, что «найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей с тем, чтобы смогло совершиться правосудие».

Разногласия были в том, как именно должно свершаться это правосудие. СССР настаивал на масштабном, полноценном публичном суде. Великобритания считала его избыточным и предлагала просто перестрелять нацистскую верхушку без суда: во-первых, их преступления очевидны и так; во-вторых, опыт судов по итогам Первой мировой войны показывал, как трудно доказать военные преступления в рамках уголовного процесса. Любой большой начальник — умелый фарисей, и всегда сможет объяснить, почему гора трупов мирных жителей есть, а виновных в этом нет. США же колебались и не имели твердого мнения.

close

Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции

Евгений Халдей/РИА «Новости»

В итоге советский юрист Арон Трайнин смог сформулировать концепцию преступления, от которой нацистам было точно не отвертеться: преступление против мира, то есть развязывание агрессивной войны. Идея понравилась западным лидерам, и его идеи перепечатывала пресса союзников. Интересно, что западные юристы до сих пор считают, что он внес важнейший вклад в развитие международного права, но в России его имя почти никому не известно.

Окончательное решение о проведении суда и его формате было принято в июле-августе 1945 года на Лондонской конференции. Труднее всего было понять, как быть с Холокостом. Очевидно, что любая страна имеет право судить немецких военных за казни своего населения, но как быть с истреблением евреев внутри самой Германии. В итоге по предложению американского судьи Роберта Джексона это было сформулировано как «преступления против человечества», что понималось как истребление любого гражданского населения.

Нюрнбергский процесс планировался как показательный, «шоу-трибунал». Не в том смысле, что обвинения планировали фальсифицировать — в этом не было никакой нужды. А в том смысле, что суд должен был утвердить моральную правоту союзников, окончательно осудить Третий рейх как злодейский преступный режим. При этом с сугубо юридической точки зрения правомерность процесса была сомнительной: например, людей обвиняли в том, что было признано преступлением задним числом, специально для суда. Но в этом и была суть, союзники намеревались «закрепить преступление агрессии в международном праве, преподать урок истории побежденным немцам, лишить легитимности традиционную немецкую элиту», — как сформулировал это Джексон.

Заговор

Суд стартовал 20 ноября 1945 года в городе Нюрнберг, который считался колыбелью нацизма. На скамье подсудимых оказался 21 человек из числа нацистской верхушки — здесь судили сам режим, а для рядовых членов айнзацгрупп предполагались суды поменьше. Правда, из-за самоубийства высших чинов самыми значительными фигурами на трибунале оказались вице-фюрер Герман Геринг, глава генштаба Вильгельм Кейтель, министр иностранных дел Ульрих фон Риббентроп и глава оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг.

Четыре страны-обвинителя — США, Великобритания, Франция и СССР — использовали каждая свою линию атаки.

Американский прокурор Джексон старался представить действия нацистов как масштабный заговор, начавшийся задолго до войны и нацеленный на завоевание Европы и мира. Его речь была очень хороша с ораторской и драматургической точек зрения, а также в целом напоминала сюжет комикса: в ней были коварные злодеи, их хитрый план и невиновные мирные люди в роли жертв. Этот исконно американский взгляд на мир оценили в Советском Союзе, и потому речи Джексона крупными кусками перепечатывали «Правда» и «Известия».

close
Евгений Халдей/РИА Новости

При этом, например, нацисты легко отбились от обвинений в агрессии против Австрии, приведя факты, которые указывали на добровольное присоединение, а Джексона подводило плохое знание истории. «Все это чушь! А как же быть с присоединением Техаса и Калифорнии к Америке? Это ведь тоже была самая настоящая захватническая война, имевшая целью расширение территорий!», — заявил в какой-то момент Геринг. На это легко можно было ответить, что Мексика сама объявила войну США, чтобы отбить спорную территорию, возникшую из-за разного указания границ в разных мирных договорах, но в итоге риторический вопрос повис в воздухе.

Британцы выстраивали обвинение более педантично. Их прокурор Хартли Шоукросс тоже обвинял нацистов в развязывании преступной войны, но старался как можно сильнее укоренить обвинения в уже существующих договорах, вроде Гаагской и Женевской конвенций, пакте Лиги Наций и других подобных. Также британцы настаивали на отдельной вине немецких дипломатов — тех, кто вел международные дела, — а также доказывали соучастие в этом армии и флота. В целом, если американцы старались представить историю Второй мировой войны как драму, то британское обвинение было сухим и легалистским.

Французы зашли издалека и вспомнили, что Германия была империалистской еще с XIX века. Но с этой частью прокурор Эдгар Фор быстро покончил и перешел к практикуемым Третьим рейхом принудительному труду, экономическому грабежу и массовым убийствам, используя в основном показания самих жертв, а не немецкие документы. При этом если другие стороны пытались представить нацистов как преступную клику, то французы подчеркивали вину очень широкого круга немцев.

Последним выступал советский прокурор Роман Руденко. Он в целом повторил обвинения, уже высказанные другими прокурорами, и всячески подчеркивал общность советской позиции с союзниками. Но козыри у него были другие. Во-первых, в качестве свидетеля был вызван фельдмаршал Фридрих Паулюс, взятый в плен под Сталинградом и лично планировавший вторжение в СССР. Он указал на Кейтеля, Йодля и Геринга как на главных виновников в нем.

close

Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Роман Руденко

РИА Новости

Во-вторых, Руденко сделал большой упор на описание немецких преступлений. О них говорили все стороны, но просто к востоку от Одера их было намного больше, чем к западу. В длинной речи перечислялись массовые и систематические убийства евреев, сжигание тысяч деревень, массовые депортации в Германию для рабского труда, живые щиты из заложников, бесчеловечное обращение с военнопленными, экономическое разграбление, уничтожение культурного наследия.

Когда прокурор описывал некоторые нацистские преступления, западные участники процесса относились со скепсисом и не верили в них: сообщения о массовых казнях детей в концлагерях звучали нарочито-чудовищно, а репутация советских органов правосудия была сильно подорвана массовыми репрессиями и Большим террором. Предвосхищая недоверие, советская сторона показала три документальных фильма, которые подтверждали все сказанное, а увидев кадры из Освенцима, многие участники процесса долго не могли прийти в себя.

На изложение позиции обвинения ушло 73 дня. При этом у каждой стороны было что-то, о чем она старалась не вспоминать. СССР старался обойти пакт Молотова-Риббентропа, французы не трогали тему собственных коллаборационистов (которых сами судили конвейером), британцы не били себя плетьми за Мюнхенский сговор и принуждение Чехословакии к капитуляции в 1938 году. Несмотря на это, никакого серьезного разлада между союзниками не произошло.

У немцев уже другие интересы

Ход Нюрнбергского процесса был одной из главных тем в мировой прессе. Транслировали сводки из суда по радио и в самой Германии, во всех четырех оккупационных зонах. Они должны были стать уроком для немцев и доказательством, что они не просто проиграли войну сильнейшему противнику, а проиграли, будучи глубоко не правыми.

Однако эта задача скорее провалилась. Большинство немцев вообще не слышали, что идет какой-то суд, а те, кто слышал, не выражали к нему большого интереса. Никто не собирал митинги у Дворца юстиции ни с криками «смерть преступникам», ни с лозунгами «долой оккупантов, свободу немецким героям».

Еще до окончания войны доминирующей реакцией на грядущее поражение была апатия и желание скорейшей развязки. После войны же главными вопросами были поиск продовольствия, жилья для беженцев, а также разбор завалов и воссоединение с выжившими родственниками. После войны, согласно опросам, немцы также с большим скепсисом относились к значительной части суда и к обвинениям, выдвинутым задним числом. Многие люди были готовы признать отдельные преступления, жестокость и чрезмерную агрессию Адольфа Гитлера, но с позиционированием Третьего рейха как уникального государства-преступника соглашалось меньшинство.

Но для самого суда это было не слишком важно. Чем дальше он шел и чем больше появлялось свидетельств немецких преступлений, тем дальше фокус обвинения смещался с агрессии на геноцид и Холокост. В этом заключается одна из главных заслуг процесса. Если бы союзники последовали британскому плану и просто расстреляли нацистскую верхушку в подвале, не было бы разбирательства, заслушивания показаний и анализа доказательств. Но именно процесс позволил осознать масштаб нацистских преступлений, доказать их документально и зафиксировать для потомков.

close

Во время Нюрнбергского процесса, 1945 год

Bettmann/Getty Images

Вынесение приговора затянулось до сентября 1946 года. В нем было сказано, что «война по сути своей является злом», а «развязывание агрессивной войны, следовательно, является не просто международным преступлением; это тягчайшее международное преступление, отличающееся от других военных преступлений тем, что оно содержит в себе совокупное зло всех остальных».

Судьи постановили, что имел место преднамеренный заговор с целью совершения преступлений против мира, направленный на «разрушение европейского порядка» и «создание Великой Германии за пределами границ 1914 года». Разумеется, доказаны были и обвинения в преступлениях против человечества.

В результате 12 обвиняемых были приговорены к смертной казни, включая заочно судимого Мартина Бормана, а семеро отправились отбывать срок в тюрьму Шпандау. Три человека — Ялмар Шахт, Франц Папен и Ганс Фрицше — были оправданы, к неудовольствию советской стороны.

Нюрнбергский процесс стал основой нового мирового порядка, в котором завоевания стали считаться преступлением, а не поводом для гордости.

