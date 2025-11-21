«Задушила и спрятала за диван»: убившую дочь россиянку отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения Анне Джаббаровой, которая в состоянии наркотического опьянения расправилась с четырехмесячной дочерью. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 19 ноября в квартире в переулке Апраксин. Обвиняемая, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, напала на младенца: она избила дочь, а затем засунула ей в рот тряпку и подождала, пока та задохнулась. После этого женщина спрятала тело дочери в диван и скрылась с места происшествия.

20 ноября женщину задержали, она признала вину.

Суд арестовал обвиняемую на два месяца, до 19 января 2026 года.

До этого Джаббарова уже привлекалась к уголовной ответственности по статье «Вовлечение в занятие проституцией» УК РФ.

Ранее жительница Симферополя вышла из психдиспансера и убила девятилетнего сына.