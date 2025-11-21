На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии врачи спасли 350-граммовую девочку

The Times of India: в Индии врачам удалось спасти 350-граммовую девочку
Jose Luis Carrascosa/Shutterstock/FOTODOM

В Индии врачи спасли 350-граммовую девочку, пишет The Times of India.

Как пишут СМИ, вторая дочь супругов, родившаяся на 25-й неделе беременности 30 июня, весила всего 350 грамм. По словам неонатолога доктора Нандкишора Кабры, ребенок был немедленно интубирован и получил терапию поверхностно-активным веществом для улучшения функции легких.

Несмотря на то, что современные методы позволяют выживать недоношенным детям весом 500–600 грамм в более чем 60% случаев, шансы ребенка весом 350 грамм считались крайне низкими. В течение четырех месяцев девочка боролась с респираторным дистресс-синдромом, легкой бронхолегочной дисплазией, пневмонией, инфекцией цитомегаловируса, ретинопатией недоношенных и анемией. Ей также потребовались трансфузии, лечение инсулином, контроль калия и корректировка низкого уровня костных минералов.

«Каждый день был борьбой. Мы следили за ее дыханием, мозгом и глазами, лечили инфекции и поддерживали жизненные показатели», — рассказал доктор Кабра.

Ранее трехлетнему мальчику пришили половой орган после неудачного обрезания.

